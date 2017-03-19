惡司機撿屍瞎掰「投懷送抱」 法官不信判刑

2017-03-19 16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲上班女郎小芳，酒後搭計程車返家時昏睡，被陳姓司機「撿屍」性侵害，小芳清醒後，陳男還想與年紀比他女兒小的陳女交往，法院審理時，陳男瞎掰小芳被男人「包養」，主動對他投懷送抱，兩情相悅下發生性關係，不過，台中高分院法官痛斥，兩人年齡差距達37歲，又沒有感情基礎，豈會投懷送抱與兩情相悅？依趁機性交罪判處3年4月徒刑。

判決書指出，陳姓計程車司機前年6月29日清晨5時，載與同事喝酒的小芳（化名）返家，小芳服用有鎮定劑成分的減肥藥而昏睡，陳男遂「撿屍」，把小芳載回家性侵害。

當天上午小芳驚醒，見自己全裸，陳男睡在身邊，陳男卻說「我已經結紮，妳不會懷孕」，小芳比陳男的女兒還要年輕，他卻要求小芳當他女朋友，小芳為求盡速離去，留下自己姓名電話，虛與委蛇一番才脫身。

台中地院一審時，陳男辯稱性侵害等情節，都是小芳的「幻想」，他沒有與小芳發生關係，不過，醫院檢驗卻顯示，在小芳身上採集到陳男的基因，陳男得知後改口說，是小芳主動投懷送抱而發生關係，但法官不採信，依趁機性交罪判處3年4月徒刑。

陳男上訴二審，又有一番說詞。他說，兩人在車內聊天，他得知小芳的年齡，比他的女兒還要小，他又問小芳的職業，小芳說「我被包養」，抵達目的地時，小芳不付車資，對他撒嬌與投懷送抱，在兩情相悅之下，他把小芳載回家發生關係，陳男還強調，他想賠償小芳10萬元和解，希望二審法官輕判。

上述瞎掰的話，小芳氣得拒絕和解，二審法官認為，兩人年齡相差很大，在沒有感情基礎，且小芳神智正常之下，豈會主動投懷送抱？又豈會兩情相悅發生關係？另外，小芳拒絕和解，因此，法院沒有輕判的理由，維持3年4月徒刑，可再上訴。