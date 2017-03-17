桃園21歲男大生 出租套房燒炭自殺身亡

2017-03-17 20:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］就讀桃園市某大學的21歲鍾姓男大生，今天沒到學校上課、電話也打不通，下午5點多被發現在校外的出租套房內燒炭自殺身亡，救護人員接獲報案趕抵救援，發現鍾姓男大生已明顯死亡，警方封鎖現場採證，男大生家屬接獲通知，已從中部北上處理。

警方調查，現場沒有外力介入的痕跡，男大生獨自承租套房而居，現場並未找到遺書，輕生原因仍待調查，已報請桃園地檢署檢察官相驗。

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