毒梟拿記者證閃查緝 警揶揄：以為是免死金牌嗎

2017-03-16 16:35

〔記者許國楨／台中報導〕以為記者證是免死金牌嗎﹖以南部為販毒據點的劉姓毒梟，為掩人耳目，取得某媒體的記者證一張，以為以記者身分做掩護可以逃避查緝卻暗中販毒，警方經過1個多月監控，昨（15）日先在新北市逮捕劉嫌下游的一對男女藥頭，接著到高雄逮捕劉嫌，共起出市值超過150萬元的7公斤安毒，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心去年破獲一起販毒案，發現毒品來源與北部一名綽號「小燕子」的女藥頭有關，進一步查出「小燕子」的真實身分，是住桃園的37歲蔡姓女中盤毒品供應商後布線監控。

警方昨天凌晨得知蔡女夥同40歲的張姓藥頭開車前往新北市土城區，研判即將進行毒品交易，立即動員警力趨車北上拘捕2嫌到案，起獲2公斤安非他命毒品、販毒所得43萬3千元現金，同時掌握上游的37歲劉姓毒梟身分，轉而南下高雄逮捕劉嫌。

警方在劉嫌住處起出5公斤安非他命毒品，並在劉嫌身上找到1張記者證，他向警方供稱，為了防止隨車攜帶交易的毒品被查獲，透過管道取得該張記者證後隨身攜帶，有時遇到警方臨檢可以省卻不必要的搜索，縮短盤查時間。

警方聽完其說詞不禁啼笑皆非，揶揄說，幹壞事拿什麼證件都逃不掉，以為記者證是免死金牌還是平安符嗎﹖訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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