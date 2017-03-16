司改會議》獄政人權改革 今做出6大決議
2017-03-16 15:51
〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第5組第2次會議今天召開，聚焦獄政人權議題，會後共有6大決議，包括檢討刑事政策、降低收容人數；成立外部監所訪查委員會，定期訪視；監所人員專業化要求；建立符合基本生活需求的矯正環境；不得剝奪受刑人的人性尊嚴；訂定戒護外醫、保外就醫之評估流程等。具體施行計畫則待日後分組討論後再行表決。
針對成立外部監所訪查委員會部分，決議定期訪視監獄，提出矯正機關相關事項報告書，如醫療、處遇、改善基本生活條件等。
至於監所人員專業化要求部分，如考試、任用改革及加強在職訓練等；增置臨床心理師及社工師等專業人員；法務部應訂定監所人員作業及管理準則，監獄區分輕、中、重度之管理模式，以配置合理人力。
建立符合基本生活需求矯正環境部分可分成3點；第1，管理及懲罰方面，不得剝奪受刑人之基本生活需求為手段，例如限水、限電，並檢討限制通信及接見制度，儘速達到1人1床基本需求。第2，建立違規房、獨居房、鎮靜室施用標準，包括鎮靜室進入標準、期限及輔導等措施。第3，完善人道處遇，例如改善舍房的通風、照明設備按收容人數編列預算支應。
監獄設施部分，一切監所設施不得剝奪受刑人的人性尊嚴，例如送餐口位置、如廁設施等。
最後關於各監所的醫療服務應提供均衡，監所應訂定「戒護外醫、保外就醫之評估流程」，另請相關主管機關於一個月內，針對「分區增設矯正機構附設醫療院所」及「法務部與衛生福利部於矯正機關附近之醫療院所設置醫療專區」提供書面評估（包括成本、經費、效益、利害關係人等感受等）報告。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 台東就業徵才推職涯諮詢 瞄準年輕人
- UBA》決賽明天登場 UBA GIRLS連三天熱舞
- 黨代表參選資格吵半天 下週再議
- 大學個人申請1階篩選結果出爐 今上午8時公告
- 佳暮英雄救經濟 開創紅藜商機
- 獅喬好薪事 教練團也底定
- 新住民之子連啟賢 個申1階通過台清交6理工學系
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 群創總經理 蕭志弘出線
- 無薪假微升 2年來第2低
- 韓職》落選菜鳥熱身賽飆158公里 下一球悲劇了（影音）
- 外甥女回憶陳麗麗 「愛情至上」這輩子沒見過
- 洗錢防制辦公室揭牌 林全發表三大期待
- 向教育部長陳情 輔大學生衝立院教委會遭驅趕
- 荷蘭選舉好乾淨 台網友讚「典範」
- 劉家瑄抗癌成功 大學個申6校系全摘回
- 反薩德發酵 中客棄韓改「插旗」泰國
- 小班戒酒成功 多虧她助攻
- 前隨扈成共諜 國防部：無現役人員
- 歐冠》最後8強出爐 西德兩國聯賽佔其中5隊
- 「天殺的都2017年了」 伊旺麥奎格霸氣談《美女與野獸》同志劇情
- 擊敗「荷蘭川普」 荷總理：拒錯誤形式的民粹主義
- 獨家》葛萊美得主今演出 勞發署明才郵寄工作證
- 彰化新設派出所 命名4選1
- （影音）年收百萬不是夢！正妹主播教你當直播網紅
- 謝淑薇退出奧運比賽 監院糾正教育部體育署
- 中國旅韓禁令生效 南韓各景點中客人間蒸發
- 前隨扈涉共諜 呂秀蓮：現任者應引以為戒
- 經典賽》以色列驚奇之旅功臣 10局投球防禦率「0」
- 24分不敵大三元 豪小子輸魏少
- 控杜特蒂犯下重罪 菲律賓國會議員提案彈劾
- 另一半愛吃醋 當心「嫉妒妄想症」上身
- 《美女與野獸》客串明星竟是她
- 宜鼎去年每股盈餘7.06元 居模組廠每股盈餘之冠
- 史上頭一遭 美司法部以駭客攻擊罪名起訴俄國特務
- 滿州500鄉民擠爆墾管處 怒吼「還我土地！」
- 龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改會議》獄政人權改革 今做出6大決議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分