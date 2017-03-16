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司改會議》獄政人權改革 今做出6大決議

2017-03-16  15:51

〔記者錢利忠／台北報導〕司改國是會議第5組第2次會議今天召開，聚焦獄政人權議題，會後共有6大決議，包括檢討刑事政策、降低收容人數；成立外部監所訪查委員會，定期訪視；監所人員專業化要求；建立符合基本生活需求的矯正環境；不得剝奪受刑人的人性尊嚴；訂定戒護外醫、保外就醫之評估流程等。具體施行計畫則待日後分組討論後再行表決。

針對成立外部監所訪查委員會部分，決議定期訪視監獄，提出矯正機關相關事項報告書，如醫療、處遇、改善基本生活條件等。

至於監所人員專業化要求部分，如考試、任用改革及加強在職訓練等；增置臨床心理師及社工師等專業人員；法務部應訂定監所人員作業及管理準則，監獄區分輕、中、重度之管理模式，以配置合理人力。

建立符合基本生活需求矯正環境部分可分成3點；第1，管理及懲罰方面，不得剝奪受刑人之基本生活需求為手段，例如限水、限電，並檢討限制通信及接見制度，儘速達到1人1床基本需求。第2，建立違規房、獨居房、鎮靜室施用標準，包括鎮靜室進入標準、期限及輔導等措施。第3，完善人道處遇，例如改善舍房的通風、照明設備按收容人數編列預算支應。

監獄設施部分，一切監所設施不得剝奪受刑人的人性尊嚴，例如送餐口位置、如廁設施等。

最後關於各監所的醫療服務應提供均衡，監所應訂定「戒護外醫、保外就醫之評估流程」，另請相關主管機關於一個月內，針對「分區增設矯正機構附設醫療院所」及「法務部與衛生福利部於矯正機關附近之醫療院所設置醫療專區」提供書面評估（包括成本、經費、效益、利害關係人等感受等）報告。

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  • 司改國是會議第5組第2次會議今天召開，聚焦獄政人權議題，會後共有6大決議。（記者錢利忠攝）

    司改國是會議第5組第2次會議今天召開，聚焦獄政人權議題，會後共有6大決議。（記者錢利忠攝）

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