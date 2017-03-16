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你上我老婆？ 爛招恐嚇議員5千萬被判刑

2017-03-16  15:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市議員張勝富日前接獲程姓男子電話勒索，指控他「上了我老婆」，要求拿出5千萬元「擺平」，張明知是詐騙電話，仍將計就計謊稱願付款，把歹徒約出後， 被巡邏員警發現逮人，程男被橋頭地院依恐嚇取財未遂罪判刑4月， 得易科罰金。

判決指出，去年8月9日晚間，程姓男子懷疑自己的同居女友和張勝富有染，竟打電話給張勝富， 劈頭就嚷著「我能動你我早就動你了！我是兄弟人啦，我不是卒仔！」、「我若是卒仔，我早就讓你上頭條新聞了！」， 然後開口要求張付5千萬擺平此事。

張勝富找來助理一起將程男約出後，雙方碰面時，張的助理和程男在超商前吵架引來巡邏員警注意，涉嫌恐嚇取財的程男當場被員警逮捕， 訊後依恐嚇取財罪送辦。

橋頭地院理審理時，程男否認涉案，辯稱不知道對方是市議員，並還說是對方自願給錢，且他只是找錯人，是一場誤會，沒有恐嚇取財的意思， 但因證據明確， 法官仍判他有罪，全案可上訴。

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  • 向議員電話勒索的程嫌（左2、白上衣）遭警方逮捕。（記者蘇福男翻攝）

    向議員電話勒索的程嫌（左2、白上衣）遭警方逮捕。（記者蘇福男翻攝）

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