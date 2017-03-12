泰山工廠火警濃煙竄天 近百警消救援中
2017-03-12 21:38
3樓磚造工廠冒出陣陣濃煙，警消架設水線灌救。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區南林路一處磚造工廠，今日晚間8時許驚傳火警，民眾報案指稱，該工廠的地下1樓不斷地冒出濃煙，新北市消防局獲報立即派遣大批人車前往救援。
據了解，該3層樓工廠為長庚醫院科技有限公司，地下1樓做為倉庫使用，堆滿空紙箱、雜物，目前尚未傳出人員傷亡，警消人員仍在射水灌救中，詳細起火原因仍待火勢熄滅後進一步調查。
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