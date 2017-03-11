遊覽車硬闖救護車道 司機：車上有病患

花蓮慈濟醫院急診前車道都要保持暢通，因此都有警衛管制。（記者王錦義攝）

2017-03-11 19:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕綽號黑狗的葉姓遊覽車司機在臉書社團上貼文指出，因車上有乘客不舒服，他直接把遊覽車開進花蓮慈濟醫院急診車道，竟遭警衛阻止，質疑「醫院是不是要救人啊？」貼文被網友轉投訴本報，花蓮慈院今天回應指出，警衛工作是確保救護車道暢通，在沒有了解情況前，當然會直接反應讓遊覽車不要進入，若了解情況後就會進行引導。

花蓮慈院指出，急診前的通道為避免妨礙救護車進出，通常會有警衛進行管制，當天應該是警衛看到遊覽車直接開上救護車道，在不清楚來意前，自然依照規定勸阻，但若知道車上有病患就會進行引導，不會拒入；建議未來若有遊覽車司機遇到車上有緊急狀況，可在前往醫院之前就先打119，由119勤務中心轉報醫院讓醫護人員提前準備，以免延誤急救時機，警衛也可以預先準備進行遊覽車的指揮、引導，就不會造成誤會情形。

葉姓司機在臉書社團「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」上貼文指出，「難道乘客不舒服，黑狗當下當機立斷，遊覽車直接開進急診室，難道這樣不可以嗎？還被警衛趕人，到底醫院是不是要救人啊？警衛居然說了一聲遊覽車不能開進來，難道要黑狗背病人進去急診室嗎？」同時指責停在車道上的救護車「小白救護車我黑狗趕救人請妳閃開謝謝」。

貼文引起社團成員一片讚聲，誇讚司機「救人第一」、「處理正確」、「人命關天、管他這麼多」也有網友指責慈院處理不當，僅有少數網友建議「先打119！請119轉報醫院說要載人到院，請預先準備！」、文中的小白是「吉安消防隊的91車，也是剛送人進去，而且送進去那個是重傷的。」