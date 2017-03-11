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遊覽車硬闖救護車道 司機：車上有病患

花蓮慈濟醫院急診前車道都要保持暢通，因此都有警衛管制。（記者王錦義攝）

2017-03-11  19:07

〔記者王錦義／花蓮報導〕綽號黑狗的葉姓遊覽車司機在臉書社團上貼文指出，因車上有乘客不舒服，他直接把遊覽車開進花蓮慈濟醫院急診車道，竟遭警衛阻止，質疑「醫院是不是要救人啊？」貼文被網友轉投訴本報，花蓮慈院今天回應指出，警衛工作是確保救護車道暢通，在沒有了解情況前，當然會直接反應讓遊覽車不要進入，若了解情況後就會進行引導。

花蓮慈院指出，急診前的通道為避免妨礙救護車進出，通常會有警衛進行管制，當天應該是警衛看到遊覽車直接開上救護車道，在不清楚來意前，自然依照規定勸阻，但若知道車上有病患就會進行引導，不會拒入；建議未來若有遊覽車司機遇到車上有緊急狀況，可在前往醫院之前就先打119，由119勤務中心轉報醫院讓醫護人員提前準備，以免延誤急救時機，警衛也可以預先準備進行遊覽車的指揮、引導，就不會造成誤會情形。

葉姓司機在臉書社團「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」上貼文指出，「難道乘客不舒服，黑狗當下當機立斷，遊覽車直接開進急診室，難道這樣不可以嗎？還被警衛趕人，到底醫院是不是要救人啊？警衛居然說了一聲遊覽車不能開進來，難道要黑狗背病人進去急診室嗎？」同時指責停在車道上的救護車「小白救護車我黑狗趕救人請妳閃開謝謝」。

貼文引起社團成員一片讚聲，誇讚司機「救人第一」、「處理正確」、「人命關天、管他這麼多」也有網友指責慈院處理不當，僅有少數網友建議「先打119！請119轉報醫院說要載人到院，請預先準備！」、文中的小白是「吉安消防隊的91車，也是剛送人進去，而且送進去那個是重傷的。」

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  • 綽號黑狗的葉姓遊覽車司機在臉書社團上貼文指責花蓮慈濟醫院不讓他的遊覽車開入急診車道，妨礙車上乘客就醫。（記者王錦義翻攝）

    綽號黑狗的葉姓遊覽車司機在臉書社團上貼文指責花蓮慈濟醫院不讓他的遊覽車開入急診車道，妨礙車上乘客就醫。（記者王錦義翻攝）

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標題：遊覽車硬闖救護車道 司機：車上有病患


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