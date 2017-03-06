永康資源回收場大火 消防隊全力灌救中

永康區的資源回收廠火警，因火勢猛烈，延燒迅速。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-03-06 19:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市永康區中央路23巷附近的一間資源回收廠今天晚間發生火警，由於現場多是易燃物品，延燒迅速，隔壁住戶也遭波及，初步回報並無人員受困，已出動60名警義消前往灌救中。

火警發生在晚間6點半左右，因強風助陣下，火勢猛烈，鐵皮厝內一片火海，現場不時傳出爆裂聲，令附近居民心驚膽跳，南市消防局獲報後，已陸續調派23部消防車趕往，不斷接駁水線深入灌救，全力阻止延燒，起火原因與財物損失等都仍待調查。

由於適逢下班尖峰時間，附近的北區、安南區、永康區等交界處道路非常壅塞，相關單位籲請民眾暫時改道，以利救災。