妒夫砸車遭輾斃 警初判：肇事者防衛過當
2017-03-06 10:09
王姓男子遭妻子男性友人開車輾斃。（記者蔡宗勳翻攝）
〔記者蔡宗勳／民雄報導〕林姓男子昨天晚上載黃姓人妻返家，結果在門前遭其王姓丈夫持枴杖鎖猛砸車燈、引擎蓋，林男則踩下油門將王男撞倒、壓在車下拖行，王男送醫急救不治，林某雖辯稱並非小王，而且是正當防衛，但警方初步認為其已涉嫌蓄意殺人，王妻則無法接受丈夫死亡事實，情緒激動，迄今早仍未製作筆錄。
民雄警分局5日晚上22時10分接獲報案，指稱民雄鄉山中村邁阿密社區發生交通事故，警方到場時發現案情並不單純，深入追查後，發現是一起故意殺人案。
警方調查，林姓嫌犯5日深夜駕駛自小客車由台中搭載黃姓女子返回黃女山中村住處，黃女丈夫王某與黃女（分居中）半途電話聯繫獲悉上情後醋意大發，開車至黃女住宅前守候，見林某載黃女返家，持柺杖鎖衝到林嫌車前朝大燈玻璃殼及引擎蓋攻擊。
林某見狀隨即駕車加速衝撞輾過王某，並拖行一段距離才將車子停住，被害人卡於車下，民雄消防分隊人員獲報趕抵救援，經過10多分鐘，才將王男從車底拉出，初步檢視臉色發青、已無呼吸心跳，經送嘉基急救，因頭部重創、腹部受傷，5日深夜23時51分許宣布急救無效。
警方依監視器及漏夜偵訊後，今天依殺人罪嫌將林某移送嘉義地檢署偵辦。
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