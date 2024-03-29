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3毒販聲請釋憲成功 唯獨他1人無法減刑

潘男釋憲成功，卻無法獲得減刑。（記者吳政峰攝）

潘男釋憲成功，卻無法獲得減刑。（記者吳政峰攝）

2024/03/29 14:56

〔記者吳政峰／台北報導〕3名男子分別因為販毒而被逮，偵查期間供出上手，依毒品危害防制條例規定，原可減輕其刑，惟直到判決確定後，檢警才抓到上手，以致3人無法獲得減刑。3人不服聲請釋憲，獲得大法官同意開啟再審，其中2人成功減刑，但另1名潘男則因在自白之前，檢警就已鎖定上手，不符合「因而查獲」的減刑要件，日前確定須服10年刑。

陳、林、潘等3名男子販賣二級毒品安非他命，於偵查期間供出上游，依「毒品危害防制條例」第17條規定「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，原可減刑，但到判決確定前，檢警都沒抓到上手，3人分別被判刑10年、6年、10年，入監服刑。

而後檢方抓到上游，3人遂聲請再審，主張上游已被查獲，符合減刑要件。但法院認為刑事訴訟法第420條再審的前提只限於「足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」，不包括「減刑」，3人不符合再審要件，予以駁回。

3人不服，聲請釋憲，憲法法庭2023年為此做成判決，宣告再審的前提也包括減刑。3人贏得憲法訴訟後，遂持判決聲請再審，其中陳男的刑度從10年降為6年，林男從6年降到4年，唯一一位無法獲得救濟的是判刑10年的潘男。

花蓮地院指出，警方當年偵辦潘男時，早就透過通訊監察，掌握他的上手是綽號「大頭」的陳姓男子，並不是因為潘男自白才鎖定大頭，而後員警展開圍捕，大頭拒捕，舉槍自戕身亡。由於警方並非因為潘男自白因而查獲大頭，不符合再審的「新證據」門檻，駁回潘男的再審聲請。

潘男不服，提起抗告，惟接連被花蓮高分院、最高法院駁回，全案日前確定。潘男無法開啟再審，陷入釋憲成功、但無法獲得救濟的窘境。

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