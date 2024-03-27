販毒被警抓法院交保 12天後又擁槍遭收押

柯姓毒販被警方查獲，但獲法院交保，12天後又擁槍毒遭警查獲，這次裁定收押。（圖由警方提供）

2024/03/27 13:20

〔記者湯世名／彰化報導〕柯姓毒販本月初遭彰化警分局拘捕起出安非他命與海洛因，但被彰化地方法院交保，不料交保期間又涉嫌販毒，卻在開車時交通違規被員警攔查，柯男猛催油門逃逸，日前遭員警循線在台中市路邊圍捕查獲，再度起獲毒品與1把改造金牛座手槍，經移送檢方複訊聲押，這次終於被法院裁定羈押。

彰化警分局調查，柯姓男子平日以販毒維生，為避免遭黑吃黑，擁槍防身，警方鎖定行蹤，報請彰化地檢署指揮偵辦。3月5日在鹿港租屋處將柯男拘捕到案，起出海洛因5包（24.4公克）、安非他命3包（7.2公克）、K他命1包（10.7公克）、販毒所得2萬3600元及販毒用手機4支等贓物。但被法院以10萬元交保候傳。

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不料柯男在交保期間疑似繼續販毒，13日駕駛休旅車在彰化市中華西路與曉陽路口因交通違規，遭莿桐派出所員警攔查，在盤查過程中，員警發現車內有1把手槍，柯男突然猛踩油門逃逸。

警方持續追蹤，再度鎖定柯男行蹤，17日在台中市市政南一路一帶發現其行蹤，立即一擁而上將他制伏，起出4包海洛因（13.61公克）、4包安非他命（7.13公克）、1包K他命（5.87公克）、47包毒品咖啡包（157.88公克）、吸食器、玻璃球吸食器、磅秤、1把改造金牛座手槍、3支手機等贓物。

檢方複訊後，將柯男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪向法院聲請羈押，這次獲裁定羈押。

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柯姓毒販（中）短短12天內被警方查獲2次，這次被法院裁定收押。（圖由警方提供）

柯姓毒販（中）短短12天內被警方查獲2次，第1次被法院交保，第2次被收押。（圖由警方提供）

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