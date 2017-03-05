看電影滑手機被拍肩 「肩膀姊」怒告性騷擾
〔記者姚岳宏／台北報導〕又有「肩膀姊」要告人了，這次是在昏暗的電影院裡！上週四深夜11時許，陳姓男子帶著老婆去台北市信義威秀影城看電影「羅根」，陳男不滿坐他左前方的女子不時滑手機，發出擾人亮光及聲音，他拍了女子肩膀，該女錯愕當下即離席，沒想到電影散場，該女竟報警提告陳男性騷擾，陳男大喊冤枉，稱這名女子是「拍肩姊」，並將過程PO在臉書《爆料公社》，要大家評評理。
去年10月有名女子搭南下區間火車，由於坐在自備綠椅凳上，同車男子拍她肩膀請她站起來，該女子當場暴走罵他「豬哥」，頻喊「不能碰我肩膀！」揚言要告性騷擾，誇張行徑被PO網後，網友們戲稱她為「肩膀姐」，後有「肩膀姊」火車版、捷運版等一再流傳，此稱號變成網路用語，蔚為流行。
陳男今凌晨將上週四自己遇上「拍肩姊」的過程，PO上臉書，他說3月2日深夜與妻子去看電影「羅根」，坐他左前方的「拍肩姊」不時滑手機，發出擾人亮光及聲響，此時坐他前方的另名陳姓女子，發出輕咳聲提醒「拍肩姊」，但「拍肩姊」依然故我繼續滑手機。
當拍肩姊第3次用手機發出聲響時，陳男跨過走道輕拍了她的右肩膀，並說「你吵到我們看電影了」。
「拍肩姊」愣了一下，隨即離席，拍肩姊的男性友人則繼續看電影，電影演完亮燈散場時，有名威秀員工來到陳男身旁，表示剛剛那位小姐在外面，「有話要對你說，她覺得你的動作不禮貌」。
陳男跟他妻子到一出去，拍肩姊的身旁站著3名警員，拍肩姊稱陳男當時有碰到她的「胸部」，陳男則說他只有拍肩膀，「沒拍這麼前面」。
當時在電影院輕咳提醒及另對坐他們附近的情侶也都出面說「拍肩姊」影響他們看電影，拍肩姊雖向他們承認「我很吵」，但仍堅稱陳男確實有摸到她胸部。
此事也引發網友熱議，有人要他「放心，你根本沒有"主觀意圖"，不會成罪」，「遇到了真倒楣」，還有人說「我記住了，以後我用吼的了」，網友幾乎一面倒的為陳男說話。
轄區台北市信義警方指出，雙方都已到警局作筆錄，由於當事人指證歷歷，詢後以性騷擾防治法送辦。
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