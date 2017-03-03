梁女涉入女模誘殺案 網友痛批：人美心不美

2017-03-03 18:54

〔記者吳政峰／台北報導〕北市南港地下室殺人案，24歲兇嫌程宇承認勒斃、性侵22歲的陳姓死者，並咬出22歲的梁姓女友參與其中，雖然梁女矢口否認，但她的臉書已被廣大網友灌爆，痛批「人美心不美」。

梁女放在臉書的照片，每張都是大眼、聳鼻、瓜子臉、皮膚白皙，不時露出姣好身材，吸引不少粉絲，命案發生後，遭人起底曾在酒店工作，亦有人說她是兼職女模，疑因此結識陳女，陳女去年還找她一同樂度生日，未料沒多久就慘遭毒手。

雖然目前案件仍在偵查階段，但網友們群情激憤，湧入臉書痛批她「人美心不美」、「心靈嚴重壞屎」、「認妳當姊妹 還真他X超衰」、「可惡的是妳的蛇蠍心腸」、「還有沒有人性啊？」版上一片謾罵。

另有網友找出她的素顏照片，發現她化妝前後有不小落差，直言「心美人才會美」。

諷刺的是，在梁女的最新一篇留言中，抱怨生日沒人理，陳女生前還幫她按讚，給予鼓勵。