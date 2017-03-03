覬覦外拍女模姿色 程嫌坦承性侵劫財殺人

2017-03-03 14:11

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經偵訊後，原本否認性侵殺人的程嫌，坦承因發現陳女外型亮眼，動手性侵後洗劫，梁姓女友也在旁協助棄置內衣褲，至於否認全盤犯案的梁女，有無真的涉案，將持續擴大偵辦中。

警方偵辦發現，陳姓女模當時側躺在一間廢棄商場房間，金色毛衣退到肚擠上方，長褲退到露出半個屁股，內衣褲則被棄置隔壁另個房間，脖子上有明顯勒痕，雖程嫌初步供稱，原本要劫財，失控殺人，否認有性侵，警方仍懷疑供詞，深入調查。

另棄屍現場有明顯拖行的痕跡，顯示該房間可能不是第一現場，死者雖身著外衣褲，僅衣衫不整，但內衣褲卻丟棄在隔壁房間，不排除是故布疑陣的可能性。

經過偵訊，程嫌坦承強盜時，因對方尖叫，將其性侵，隨後因對方又尖叫，便用雙手將她勒斃。