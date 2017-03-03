| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

覬覦外拍女模姿色 程嫌坦承性侵劫財殺人

2017-03-03  14:11

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經偵訊後，原本否認性侵殺人的程嫌，坦承因發現陳女外型亮眼，動手性侵後洗劫，梁姓女友也在旁協助棄置內衣褲，至於否認全盤犯案的梁女，有無真的涉案，將持續擴大偵辦中。

警方偵辦發現，陳姓女模當時側躺在一間廢棄商場房間，金色毛衣退到肚擠上方，長褲退到露出半個屁股，內衣褲則被棄置隔壁另個房間，脖子上有明顯勒痕，雖程嫌初步供稱，原本要劫財，失控殺人，否認有性侵，警方仍懷疑供詞，深入調查。

另棄屍現場有明顯拖行的痕跡，顯示該房間可能不是第一現場，死者雖身著外衣褲，僅衣衫不整，但內衣褲卻丟棄在隔壁房間，不排除是故布疑陣的可能性。

經過偵訊，程嫌坦承強盜時，因對方尖叫，將其性侵，隨後因對方又尖叫，便用雙手將她勒斃。

廣告
  • 通緝犯程宇坦承強盜性侵殺害陳姓外拍女模。（翻攝自臉書）

    通緝犯程宇坦承強盜性侵殺害陳姓外拍女模。（翻攝自臉書）

  • 程宇的梁姓女友全盤否認犯案，警方將深入調查。（翻攝自臉書）

    程宇的梁姓女友全盤否認犯案，警方將深入調查。（翻攝自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：覬覦外拍女模姿色 程嫌坦承性侵劫財殺人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.