雙屍命案謝依涵不忍吃「魩仔魚」 看守所證實

2017-03-01 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕媽媽嘴雙屍命案主嫌謝依涵在台北女子看守所待了將近4年，有獄友向週刊爆料，謝依涵因不忍吃「魩仔魚」粥向獄方投書請命，看守所也證實謝女曾寫意見表提出建議。

女子看守所的獄友爆料，謝依涵在牢房內以信紙寫下為魩仔魚求生的訴求內容，並且署名投入看守所意見箱。謝依涵認為，吃魩仔魚粥「一口就吃掉好多小生命」，且「破壞海洋生態」，希望所方煮粥時別再加魩仔魚。爆料的獄友看到背負兩條人命的謝依涵為魩仔魚請命、求生，深感訝異。

根據《蘋果》報導，看守所證實，謝依涵確實有寫意見表向獄方提出建議，煮粥時別再加魩仔魚，但已經是1年多前的事情了，所方過去也曾就她的建議，在伙食改進會議上進行討論，由於她陳情內容並非毫無依據，因此所方也決定採納，決定減少煮魩仔魚粥的次數。