父子、小三大亂鬥！鎮暴槍、水果刀、釘耙齊出 兒開槍傷人判刑

父親未與妻離婚，另與小三在外同居，返家打妻讓次子看不下去推倒父親，父之小三上門理論，一場大亂鬥後，次子被南投地院以傷害罪名判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/01 16:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中年男未離婚，另與小三在外同居，因返家與妻討論買地問題爆氣打老婆，兒子護母心切推倒父親，小三聞訊趕至罵人，兒子拿鎮暴槍示警，並拉扯父親小三的頭髮，混亂中鎮暴槍擊發，鋼珠子彈射傷小三手臂，父親再拿四齒釘耙與兒子對抗，擊發鎮暴槍的兒子近日被南投地院以傷害罪名判刑3月。

南投縣許姓中年男子沒有跟妻子離婚，另在外面與小三同居，妻子則與3名兒子在老家同住，去年5月底，許男返回老家跟妻子商討要買土地，許男不滿妻子處理的方式，破口大罵外還打老婆，而次子目睹父親行徑大為光火，拉扯父親並將其推倒在地，致許男有輕微受傷，氣憤之下打電話給小三，要她開車接他離開。

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與許男同居的小三開車從外縣市抵達許家後，為幫同居人出氣，大聲責罵許男的次子不孝，許男的次子見父親外面的女人侵門踏戶不說，還氣焰囂張，盛怒下上樓拿鎮暴槍下來，繼續和父親小三對罵，並拉扯其頭髮，還用腳壓住父親小三。在混亂拉扯中，擊發鎮暴槍，鋼珠子彈打中父親小三的手臂。

見同居人被鋼珠子彈打中手臂，許男拿出家中的四齒釘耙要跟兒子輸贏，其次子見狀也拿出桌上的水果刀對峙，但發現小水果刀不敵四齒釘耙，把父親小三拉到他身前盾牌，讓父親不敢進逼。許男的長子和小兒子後來從樓上下來，趕緊拉開許男次子，阻止雙方繼續拚鬥。

許男的同居人不甘被鎮暴槍的鋼珠射傷，控告同居人的次子觸犯傷害罪，許男則未對兒子提出告訴。由於許男次子不跟父親同居人道歉，兩人始終無法達成和解賠償，南投地院近日將許男的次子以傷害罪名，判處有期徒刑3個月，若易科罰金折合9萬元。全案可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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