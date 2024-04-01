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宮廟創辦人打死女信徒 兒子拆監視器滅證判4月

新北市樹林「無極慈玄堂」。（資料照）

新北市樹林「無極慈玄堂」。（資料照）

2024/04/01 16:12

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林「無極慈玄堂」去年4月發生林姓男信徒打死鍾姓妻子命案，林原供稱不滿妻子玩股票賠光500萬元才動手，被收押後供出70多歲的無極慈玄堂創辦人韓宜蓁涉案，並要他一肩扛起，韓被逮後再咬出死者哥哥也有動手；檢方5月起訴3人後又查出，韓女之子案發後拆除監視器，交由母親丟棄，也將他起訴，新北地院依湮滅刑事證據罪判處韓子4月徒刑。

檢警追查，韓女、林男及鍾男是在去年4月1日對鍾女「處罰」施暴，當晚林、鍾2男各自回家，留鍾女在宮廟過夜，隔天，韓女發現鍾女狀況危急，將她送醫並要林男扛下全責；林男被收押1個月後，說出全案主導是韓女。

據了解，鍾女因母親關係結識韓女，如同韓的乾女兒，成為無極慈玄堂虔誠信徒；韓女常以鍾女「說謊、做錯事」等情予以「處罰」，處罰態樣包括：杖罰消業障、毆打、罰錢1次10萬元、搬樹木或盆栽、下跪等。

檢警追查，案發當日韓女以鍾女不想回家為由，再拿木棒處罰她，還以「她是你妹妹，你不管嗎？」命鍾女胞兄鍾男加入，並召林男趕來，3人一起處罰死者，鍾女被打到多處挫傷、肋骨骨折及疑腦震盪，引起誤吸入胃內容物而窒息死亡。3人互相推卸責任，檢方複訊後將韓、林2人聲押獲准，去年5月依傷害致死罪起訴3人，尚在審理中。

檢方後來查出，韓女之子在被害者死亡後，當晚火速拆除宮廟監視器，交給韓女丟棄，致錄影畫面遭刪除；偵、審時他都坦承犯行，法官認為，韓子所為嚴重影響偵查機關對案件的偵辦，對國家機關訴究刑事犯罪及刑事訴訟追求事實發現的目的，危害非輕，所為誠屬不該，惟考量其犯後坦承犯行，且前無犯罪科刑紀錄，判刑4月。

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