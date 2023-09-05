色廟公誆女信徒「不給摸就沒辦法辦事」 挨告判刑

桃園市羅姓廟公對女信徒誆稱「不給摸，沒辦法辦事」而加以摸胸部及下體，事後挨告被法院判刑。（記者余瑞仁攝）

2023/09/05 16:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市65歲羅姓廟公去年9月10日與駕車搭載女信徒處理事務，開車行經八德區新興路時，突然對女信徒問說：「我可以碰妳的胸部及下體嗎？」女子拒絕，廟公不斷要求並誆稱「若不碰胸部、下體，就沒辦法幫妳辦事」，隨後在車內對女信徒襲胸又摸下體；女信徒不甘受辱提告，桃園地院審理後，依強制猥褻罪將羅姓廟公判處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

羅姓廟公在警方調查時坦承犯行，卻在檢察官偵訊時翻供，指稱沒有襲胸，只有摸到女信徒的內褲上緣；女信徒母親作證指女兒事後哭著打電話給她哭訴，過程時不斷哭泣，事後造成有睡眠障礙，經常會掉淚，並當庭質問廟公時，廟公才坦承曾說「沒碰胸及下體，這樣會不好處理」，加上廟公的妻子也為此傳訊息道歉，桃園地檢署因此依強制猥褻罪嫌向法院聲請簡易判決。

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法官審酌羅姓廟公為逞一己私慾，漠視女信徒意願加以強制猥褻，造成女子身心受創，所為應予嚴厲譴責，但考考量被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，因告訴人無意調解，未能達成調解或賠償損害，另衡量被告無前科素行、長期從事公益活動，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

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