女高中生失蹤案 涉案周男自稱洪門興東會大哥

2017-02-28 17:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕女高中生萱萱失蹤一周案，被警方懷疑當天載走萱萱的的31歲周姓男子，綽號「小三」，曾因6年前架設網站部落格，吸收未成年學生加入，又自稱洪門「興東會」大哥，率幫眾暴力討債、工程圍事，還教唆暴力毆打，當時曾被台北市刑大逮捕送辦。

警方指出，周男曾在北市內湖區組織「洪門興東會」，因該幫另名王姓大哥與人口角，周某竟率30多人持槍械、球棒到忠孝東路延吉街口「THE FACE」夜店，強押被害人至內湖「碧山巖」山區毆打，造成被害人全身多處重傷。

周男另替手下成員出頭，替其教訓他的前女友及新歡，集結成員40多人前往被害女子新北市三重區住家樓下，因未見到人，竟動手將其住家鐵門撬壞、潑漆，還在鎖孔灌強力膠後離去。

警方調查，當時周男有自己的部落格，專門吸收少年加入，以暴力討債、工程圍事等為主要經濟來源，曾被少年警察隊以組織、妨害自由、恐嚇取財、傷害、毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦，當時周某一度棄保潛逃。