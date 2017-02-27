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男出門購物卻遇惡煞逼車 持鐵撬嗆聲威脅

2017-02-27  15:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名孫姓男子昨晚8時許駕車載孩子出門外出購物，買東西的途中差點與一輛從巷內衝出的鐵灰色BMW發生擦撞，不料BMW開始一路尾隨，多次違規超車、逼車，最後BMW車主切入孫男車輛前方後停車，下車後拿鐵撬走到他的車旁嗆聲威脅，行徑惡劣，所幸巡邏員警經過察覺有異，上前查看時BMW車主才上車加速逃逸；孫男事後將行車紀錄器上傳臉書社團爆料公社。

三重警方表示，當時大有派出所員警宋柏毅巡邏經過，察覺雙方狀況有異，上前關心，沒有到BMW車主竟加速逃逸，宋員雖趕緊追上，但擔心危及用路人安全，並未繼續追車，返所調閱監視器畫面，通知雙方到案說明，並依道路交通管理處罰條例第43條一項一款惡意逼車、第45條雙黃線違規超越車道，向BMW車主開罰。

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  • 孫男將遭惡煞惡意逼車、持鐵撬威脅的行車紀錄器上傳臉書社團爆料公社。（記者王宣晴翻攝） （來源臉書）

    孫男將遭惡煞惡意逼車、持鐵撬威脅的行車紀錄器上傳臉書社團爆料公社。（記者王宣晴翻攝） （來源臉書）

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