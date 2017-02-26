毒販網售「硬喉糖」原來實品長這樣

2017-02-26 14:12

〔記者余衡／新北報導〕新北市海山警分局昨天凌晨前往網咖臨檢時，見21歲高姓男子急忙起身走向廁所，察覺有異將他攔下，果然在他身上發現少許安非他命及7顆「老二」造型的搖頭丸，警方查看高男兜售毒品的用詞，竟稱此款搖頭丸為「硬喉糖」，令員警哭笑不得。

警方調查，高男在手機通訊軟體以代號進行毒品交易，還學廣告寫下「大顆華達硬喉糖、精力充沛體力飽滿」宣傳台詞，他當時正與買家相約網咖交貨，原想趁連假期間大賺一筆，但先一步被警方查獲。高男雖辯稱自己受他人聘僱，僅協販售及運送毒品以獲得酬勞，但警方仍將他依毒品罪移送法辦，並持續追查毒品來源。