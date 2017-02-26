| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
辛龍沒中1.2億？吳宗憲改口：節目玩笑話
 首頁 > 社會

毒販網售「硬喉糖」原來實品長這樣

2017-02-26  14:12

〔記者余衡／新北報導〕新北市海山警分局昨天凌晨前往網咖臨檢時，見21歲高姓男子急忙起身走向廁所，察覺有異將他攔下，果然在他身上發現少許安非他命及7顆「老二」造型的搖頭丸，警方查看高男兜售毒品的用詞，竟稱此款搖頭丸為「硬喉糖」，令員警哭笑不得。

警方調查，高男在手機通訊軟體以代號進行毒品交易，還學廣告寫下「大顆華達硬喉糖、精力充沛體力飽滿」宣傳台詞，他當時正與買家相約網咖交貨，原想趁連假期間大賺一筆，但先一步被警方查獲。高男雖辯稱自己受他人聘僱，僅協販售及運送毒品以獲得酬勞，但警方仍將他依毒品罪移送法辦，並持續追查毒品來源。

廣告
  • 高男販毒使用的廣告台詞。（記者余衡翻攝）

    高男販毒使用的廣告台詞。（記者余衡翻攝）

  • 警方查獲「老二」造型搖頭丸。（記者余衡翻攝）

    警方查獲「老二」造型搖頭丸。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：毒販網售「硬喉糖」原來實品長這樣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.