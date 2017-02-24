國軍吸毒推給「吃中藥」 中醫師公會大怒

國軍清泉崗基地官兵被驗出有毒品反應，卻推給吃中藥或感冒藥造成。（資料照，記者張軒哲攝）

2017-02-24 16:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕國軍清泉崗基地官兵被驗出有毒品反應，卻推給吃中藥或感冒藥造成，中醫師公會全國聯合會下午發布一份措辭強烈的聲明，表示沒有任何證據指出，吃中藥會讓毒品反應呈陽性。

聲明稿中痛批，國防部竟文過飾非稱「依照過去經驗來看，有不少初篩呈現陽性反應者，最終調查發現是使用中藥、感冒藥等藥材的案例」，試圖以中藥做為掩蓋國軍毒品醜聞案的卸責之詞。

聲明稿中也出，目前更無任何醫學文獻指出，服用中藥與毒品檢驗呈陽性反應有關聯性。

中醫師公會全國聯合會秘書長柯富揚說，這次國軍蒙羞的毒品丟包事件是安非他命毒品，中藥沒有任何文獻會驗出安毒的陽性反應。而西醫感冒藥甘草止咳液，感冒藥水成份中的可待因，還有麻黃素的衍生物，也不會驗出安毒的陽性反應。

聲明稿最後也稱，國防部對於國軍毒品醜聞案，不思檢討軍紀與革新犯罪預防措施，卻輕易卸責予中醫藥，有失實事求是的科學精神；柯富揚也痛批，「國防部不要亂卸責了，快查軍紀吧」。

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