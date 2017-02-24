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中寮農會代表候選人承認買票 還供出上手、下線

2017-02-24  10:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕基層農會會員代表選舉結束，南投檢調查辦賄選動作繼續進行，中寮鄉農會陳姓女候選人，坦承以1票4000元買票，不只說出跟誰買票，還交代「上手」是誰，檢察官諭令陳女5萬元交保。

中寮鄉農會會員代表選舉，現任派打贏挑戰派，理監事選舉還未進行前，檢調持續就選前的情資偵辦賄選案。

陳姓女候選人被檢舉現金買票案，她昨日被傳喚時先否認，但是兩名選民承認「被買票」後，她也認了，承認拿兩萬元出來買，給了哪幾個人，同時交代上手是誰，指出有人拿錢給她買票。

這位被指稱的上手，昨夜也到案，惟他否認拿錢給陳女買票。

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  • 南投檢調查辦賄選，中寮鄉農會陳姓女候選人，坦承以1票4000元買票。圖為農會選舉投票畫面，圖中人物與本新聞無關。（記者佟振國攝）

    南投檢調查辦賄選，中寮鄉農會陳姓女候選人，坦承以1票4000元買票。圖為農會選舉投票畫面，圖中人物與本新聞無關。（記者佟振國攝）

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