安平外海一舢筏燈亮卻無人 男船長疑落海

海巡隊員把男船長疑落海的舢筏拖回安平漁港。（記者王俊忠翻攝）

2017-02-23 21:45

〔記者王俊忠／台南報導〕今晚台南海巡隊與岸巡單位在安平漁光島北堤附近海面發現一艘燈火開啟、船上卻無人的空舢筏，海巡隊查知此舢筏是今天傍晚由陳姓男船長（三十二歲）從安平漁港報關出港，船上不見人影、手機放在舢筏上，疑似落海失蹤，海巡、岸巡與空勤直升機已分從陸、海、空漏夜搜救。

海巡隊表示，今晚六點許接獲民眾報案指安平區北堤外海發現一艘無人駕駛的舢筏漂往岸際撞擊防波堤後又往外海航行，舢筏上燈火開啟，海巡隊出動巡邏艇及通報空勤總隊直升機前往搜救。

晚間七點在安平外海3浬處找到這艘舢筏，已不見船長人影。經查該舢筏由陳姓船長於晚間六點許從安平漁港報關出港，海巡隊即通知陳姓船長家屬與撥打船長手機（未接），舢筏由海巡隊員駕駛返回安平漁港，在船上找到船長手機，研判落海可能性高。

海巡隊警艇與岸巡五一大隊、空勤總隊直升機以海、陸、空三維空間方式持續搜救。

海巡隊提醒，近來海上東北季風相當強烈，呼籲民眾駕船出海要檢查相關設備，隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」專線求援。