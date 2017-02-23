快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
安平外海一舢筏燈亮卻無人 男船長疑落海
2017-02-23 21:45
海巡隊員把男船長疑落海的舢筏拖回安平漁港。（記者王俊忠翻攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕今晚台南海巡隊與岸巡單位在安平漁光島北堤附近海面發現一艘燈火開啟、船上卻無人的空舢筏，海巡隊查知此舢筏是今天傍晚由陳姓男船長（三十二歲）從安平漁港報關出港，船上不見人影、手機放在舢筏上，疑似落海失蹤，海巡、岸巡與空勤直升機已分從陸、海、空漏夜搜救。
海巡隊表示，今晚六點許接獲民眾報案指安平區北堤外海發現一艘無人駕駛的舢筏漂往岸際撞擊防波堤後又往外海航行，舢筏上燈火開啟，海巡隊出動巡邏艇及通報空勤總隊直升機前往搜救。
晚間七點在安平外海3浬處找到這艘舢筏，已不見船長人影。經查該舢筏由陳姓船長於晚間六點許從安平漁港報關出港，海巡隊即通知陳姓船長家屬與撥打船長手機（未接），舢筏由海巡隊員駕駛返回安平漁港，在船上找到船長手機，研判落海可能性高。
海巡隊警艇與岸巡五一大隊、空勤總隊直升機以海、陸、空三維空間方式持續搜救。
海巡隊提醒，近來海上東北季風相當強烈，呼籲民眾駕船出海要檢查相關設備，隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」專線求援。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 王聖文基層做起 任公職25年
- 閨密忌妒她考上空姐 竟潑硫酸毀容
- 裘德洛的愛鞋歡迎訂製 這家義大利名牌男女都愛
- 學測滿級分訣竅大公開 「不熬夜、不懂問到懂！」
- 統計前兩年228連假事故原因 高公局：多人為疏失
- MLB》米勒再進化 這顆魔球驚動美國網友（影音）
- 外銀：2017年預估美元指數升值5％ 人民幣貶3％
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 經典賽》「世紀大誤判」主審退休 日教練：死都不會忘（影音）
- 延長下課多運動 雙龍國小再獲獎
- 8家客運齊喊漲 徐永明批：把「一例一休」當代罪羔羊
- L.威廉斯飛火箭 轉成凶猛模式
- 愛吃生冷10年不孕 中醫調理求子成功
- 抓姦在床反被攆出門 白冰冰差點凍死雪地
- 吳敦義：不排除參選總統
- 安俊朋撩粉秀手技 湊對黃仁德劉奕兒
- NBA》交易大限將至 里拉德：找不到交易我的理由
- 開車開到沙堆裡？ 金門海邊奇觀
- 鼓鼓不記仇嘎嘎 會主動打招呼
- 太平溪第一鐵路橋 拆除重建
- 市港合一協會 推動桃園「港都」
- 「古弟」被指為女性生殖器 宜副縣長:不會改名
- 台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
- 出版業寒冬 國圖調查：台灣出版再創新低點
- 北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重
- （影音）吳姍儒起玩心 賣萌裝可愛
- 南市私幼教保券 每年提高至3萬元
- （影音）憶指認女兒經過 白冰冰淚崩「和歹徒沒掛勾」
- 杜拜女網》「辛然配」落敗 詹家姊妹會師4強破局
- 〈國際現場〉威訊1380億收購雅虎網路業務
- 郝龍斌：勿拿黨魁當跳板
- 烏日啤酒廠飄異味 民眾反映不舒服
- 疫禽丟入新虎尾溪 飼主挨罰20萬
- 痛批年改 退將王文燮：王八蛋、忘恩負義
- 竹縣廠區開發前移樹修樹 民代認為環評前不宜
- 唐鳳關注的飛雁新村都更案 確定不蓋大樓了
- 浪琴復刻經典 現代實用精湛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：安平外海一舢筏燈亮卻無人 男船長疑落海
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分