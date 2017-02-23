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有錢買毒沒錢繳房租 無業男棲身醫院公然吸毒

2017-02-23  13:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕36歲無業男子尤富運，沒錢繳房租被房東趕出門，但他卻跑到台北東區某醫院的志工服務台，充當暫時棲身之地，還公然吸食毒品；台北市刑警大隊特勤中隊趙姓員警，上午上班途中順道想為生病的兒子拿就醫資訊，發現尤嫌離譜行徑，立即配合院方保全將尤逮捕，當場起獲毒品和吸食器，依法送辦。

警方表示，趙員是上午接送小孩至學校就讀後，準備前往隊部服勤，行經台北市立仁愛醫院院區，突然想索取醫院就診須知表，了解小兒科醫生看診日期及時間，當步行至2樓志工服務台，卻當場目擊一名男子端正在服務台椅子上低頭，桌上置放安非他命吸食器具，一副剛施用完毒品模樣。

趙員見狀立即找來醫院保全人員，出示證件表明身分上前盤查，尤男當場承認安非他命吸食器為他所有，並再起獲安非他命1包及吸食器玻璃球9顆。

尤嫌供稱，最近兩個星期因交不出房租，慘遭房東趕出租屋處，目前居無定所，便以醫院作為暫時棲息處所。日前於網路聊天室認識了新朋友，在交往熟稔後，受到其慫恿，聲稱毒品可舒解壓力、減少疲勞，才開始接觸安非它命。警方偵詢後，依毒品罪嫌移送，並追查毒品來源。

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  • 男子尤富運涉嫌醫院志工服務台吸食毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    男子尤富運涉嫌醫院志工服務台吸食毒品。（記者劉慶侯翻攝）

  • 嫌犯尤富運。（記者劉慶侯翻攝）

    嫌犯尤富運。（記者劉慶侯翻攝）

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