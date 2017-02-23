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陰謀論？40餘包毒品散落清泉崗10餘處 有違常理

2017-02-23  07:49

〔即時新聞／綜合報導〕台中地檢署偵辦空軍清泉崗基地毒品案，發現40多包散落10幾處，綿延分布2、3公里，有違常理，甚至傳出陰謀論，檢方表示，不排除任何可能。

《聯合報》報導，40餘包毒品安非他命被丟在停機坪、籃球場、司令台附近、行政大樓等十餘處的草地、水泥地明顯處，綿延分布2、3公里。

報導指出，檢方認為不合常理的地方，在於一般毒梟、藥腳持有毒品，擔憂被查獲，藏匿唯恐不及，怎會將毒品擺在明顯處，但昨天陸續發現的小包毒品，散落在營區內明顯處，相當不單純。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 清泉崗基地。（資料照）

    清泉崗基地。（資料照）

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