新北地檢署搜索北市 都發局：查內湖工業區建案執照案

2017-02-22 14:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕新北地方法院檢察署為調查台北市99年間所核發建案執照疑義案，前天約談新北市地政副局長王聖文，而他在約談後自殺。檢調同一時間也指揮法務部廉政署到台北市都發局及建管處各1名同仁住家搜索。

北市都發局副局長張剛維表示，該案為內湖工業區新湖路一棟8層樓建案，檢調前天晚間僅帶回1份卷宗就離開。他說，都發局將全力配合司法機關偵辦，務求釐清案情、勿枉勿縱。

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