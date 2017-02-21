雙煞赴中迷殺越女 依強盜致死罪判刑
2017-02-21 15:31
〔記者陳冠備／彰化報導〕家住彰化的台商黃聖財，與從事茶葉生意的越南籍女子何翠玲有債務糾紛，前年9月，黃男夥同友人陳濬承佯稱茶葉買家，騙取何女到中國廣東洽商時，趁機下藥迷昏，洗劫身上財物後棄置山區，何女醒來後報警，仍因藥物併發中毒身亡。兩岸警方長期蒐證，去年3月，刑事局在台將2人逮捕；彰化地方法院審理後認事證明確，依強盜致死罪，宣判黃男處有期徒刑15年、陳男12年。
彰化檢方指出，64歲的黃聖財與越南藉女子何翠玲（42歲）有12萬美元的債務糾紛，黃男於是夥同42歲友人陳濬承，訛稱介紹大陸商人購買茶葉為由，約何女於廣東白雲機場見面，趁何女坐計程車時，兩人拿出一瓶摻有強效安眠藥劑「佐沛眠」飲料，黃男對何女稱能補血，她不疑有他後飲下，卻陷入昏睡。
黃、陳2人將何女載往東莞市常平鎮偏僻山區，洗劫其身上500萬越南盾（約台幣7000元）、手錶、戒指、白金鑲鑽、銀行卡等財物，隔天2人再循小三通返台。而何女因體內「佐沛眠」藥劑效用，引發多器官功能衰竭死亡。
大陸公安獲報後檢據資料，請求兩岸司法協助，彰化地檢署檢察官姚玎霖受理偵辦後，透過兩岸司法互助取證程序，請大陸地區公安機關補強事證，彰化地方法院審理後認事證明確，依強盜致死罪判黃男有期徒刑15年、陳男承有期徒刑12年。
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