| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水 巴基斯坦再傳自殺攻擊 法院前引爆炸彈
 首頁 > 社會

雙煞赴中迷殺越女 依強盜致死罪判刑

2017-02-21  15:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕家住彰化的台商黃聖財，與從事茶葉生意的越南籍女子何翠玲有債務糾紛，前年9月，黃男夥同友人陳濬承佯稱茶葉買家，騙取何女到中國廣東洽商時，趁機下藥迷昏，洗劫身上財物後棄置山區，何女醒來後報警，仍因藥物併發中毒身亡。兩岸警方長期蒐證，去年3月，刑事局在台將2人逮捕；彰化地方法院審理後認事證明確，依強盜致死罪，宣判黃男處有期徒刑15年、陳男12年。

彰化檢方指出，64歲的黃聖財與越南藉女子何翠玲（42歲）有12萬美元的債務糾紛，黃男於是夥同42歲友人陳濬承，訛稱介紹大陸商人購買茶葉為由，約何女於廣東白雲機場見面，趁何女坐計程車時，兩人拿出一瓶摻有強效安眠藥劑「佐沛眠」飲料，黃男對何女稱能補血，她不疑有他後飲下，卻陷入昏睡。

黃、陳2人將何女載往東莞市常平鎮偏僻山區，洗劫其身上500萬越南盾（約台幣7000元）、手錶、戒指、白金鑲鑽、銀行卡等財物，隔天2人再循小三通返台。而何女因體內「佐沛眠」藥劑效用，引發多器官功能衰竭死亡。

大陸公安獲報後檢據資料，請求兩岸司法協助，彰化地檢署檢察官姚玎霖受理偵辦後，透過兩岸司法互助取證程序，請大陸地區公安機關補強事證，彰化地方法院審理後認事證明確，依強盜致死罪判黃男有期徒刑15年、陳男承有期徒刑12年。

廣告
  • 男子黃聖財在機場接過拖著行李的死者何翠玲（資料照，記者邱俊福翻攝）

    男子黃聖財在機場接過拖著行李的死者何翠玲（資料照，記者邱俊福翻攝）

  • 男子黃聖財進出中國海關身影（資料照，記者邱俊福翻攝）

    男子黃聖財進出中國海關身影（資料照，記者邱俊福翻攝）

  • 男子陳濬承進出中國海關身影（資料照，記者邱俊福翻攝）

    男子陳濬承進出中國海關身影（資料照，記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安眠藥 洗劫財物 訛詐
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：雙煞赴中迷殺越女 依強盜致死罪判刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.