馬英九被控教唆洩密案 下午2點辯論
2017-02-21 12:47
〔記者張文川／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在2013年「九月政爭」時教唆前檢察總長黃世銘洩密、違反通保法等案，台北地院今日下午2時開庭，進入提示證據、辯論程序，今天若順利辯結，庭訊結束時合議庭將宣告審判日期。
此件自訴案，現已限縮於2大塊，即2013年9月1日凌晨0時許，馬教唆黃世銘於當日中午第二度進入官邸向他報告案情，涉教唆洩密並違反通訊保障監察法、個人資料保護法；第二部分是同年9月11日，馬在國民黨中央考紀會開會前，透過電視直播發表演說，向考紀委員們喊話「鍘王」，點名指責柯建銘關說，柯控馬加重誹謗。
北院上月10日傳喚黃世銘與當時的的隨行秘書林有振隔離作證，以釐清凌晨的關鍵電話的對話內容，二人皆證稱電話中是黃、林對話，馬英九未直接或間接接聽，林甚至說講電話時馬不在他身邊，但對話細節卻兜不攏，例如88秒的對話內容，林說是在確認車號、駕駛、是否吃素等，黃則說是兩人有先聊一陣子。
訊問完畢證人之後，雙方已無其他證據要求調查，因此今天將進入提示證據、辯論程序，今日若辯論終結，合議庭將會宣布審判日期時間。
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