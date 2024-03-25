自由日日Shoot》勇警蔡淳宇 中彈倒地反擊12槍緝匪

桃園警分局警員蔡淳宇警專39期畢業，22歲、從警僅1年半，爸爸也是警察。 （記者鄭淑婷翻攝）

2024/03/25 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局埔子所警員蔡淳宇廿三日深夜攔截圍捕持槍掃射景福所的犯嫌楊景隆，遭楊嫌開槍襲擊、左肩中彈，蔡負傷倒地仍英勇反擊十二槍，蔡經送醫發現子彈從左手臂射入卡在肩胛骨，經手術取出子彈後仍住院治療；蔡員追隨父親腳步從警，父母親得知他受傷，連夜從台中趕赴醫院探視，而即使歷經槍戰負傷，蔡仍表示希望留在埔子所服務。

蔡員追隨父親從警 辦案衝第一

蔡淳宇為警專卅九期畢業，他的父親是警專八期「老學長」，去年才從台中市警局交通分隊小隊長退休，蔡員畢業後分發到埔子派出所服務一年多，在同事眼中是熱血、積極的警察。案發時一起執勤的埔子所副所長姜之維回想蔡中彈倒地那一幕，仍難掩激動情緒、眼眶泛紅說，蔡員工作很積極、認真，除了偵辦酒駕、毒品、通緝，近期還偵辦殺人未遂案件，聽到無線電通報攔截圍捕時，都是衝第一。

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子彈卡左肩 取出彈頭休養中

他說，事發前與蔡員共四人剛結束取締酒駕勤務，返所休息一下就要繼續巡邏勤務，沒多久就聽到勤指中心通報攔截圍捕，蔡員與高姓警員立即駕車出勤，才從派出所出發，就發現楊嫌車輛就在對面的力行路往永安路口停等紅燈，蔡、高二員立即迴轉上前圍捕，蔡員從副駕下車要求楊嫌停車受檢，突遭楊嫌開槍擊中左肩受傷；姜之維哽咽說「如果當下是四人一起去，結果可能就不一樣」。

蔡員遭歹徒槍擊，子彈從左手臂射入，卡在左肩胛骨，所幸離心臟有一段距離，也未傷及神經，只有肌肉受傷，經手術取出彈頭後轉入病房休養；基層員警表示，蔡員當時值完取締酒駕勤務後接著要巡邏，身上就穿著防彈背心，也幸好子彈未打中要害。

桃園市長張善政昨前往林口長庚醫院探視並至埔子所慰問，重申公權力不容挑戰，全力支持警方嚴正執法；在病房中也當面向蔡員父母親致意，並讚許蔡員年僅廿二歲，初生之犢勇於執法、負傷仍即時反擊的勇氣令人敬佩。

桃園市長張善政、桃園市警察局長吳坤旭到病房探視在槍戰中受傷的埔子所警員蔡淳宇。（桃市府提供）

警員蔡淳宇左肩中彈倒地，仍負傷開了12槍反擊，擊中楊嫌車輛後輪。（擷取自民眾提供行車紀錄器）

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