自由日日Shoot》基隆警所遭撞警殉職才24天 狂匪夜襲 掃射桃園警所8槍

警員蔡淳宇左肩中彈倒地，仍負傷開了12槍反擊，擊中楊嫌車輛後輪。（擷取自民眾提供行車紀錄器） 楊嫌開銀色BMW轎車，最後被警方以警車包夾圍捕到案。（記者余瑞仁攝） 警方在楊嫌車內搜出槍彈。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/03/25 05:30

〔記者鄭淑婷、社會中心／綜合報導〕今年二月二十九日深夜十點發生歹徒駕車衝撞基隆警分局八堵派出所，造成值班台警員蘇昱鴻死亡。才廿四天，男子楊景隆在廿三日深夜十點五十一分，持槍對桃園警分局景福派出所掃射，楊嫌同樣在深夜犯案，類似事件頻傳讓員警值勤安全備受關注，各派出所駐地安全防護的強化已刻不容緩。

強化各派出所安全防護 刻不容緩

基隆警分局八堵派出所被簡姓男子駕小貨車衝進，釀成員警一死一傷，事件後，警政署通令全國各警察機關，因地制宜強化各駐地安全防護，桃園市警察局為此也著手盤點安全待加強派出所，不料就發生楊嫌持槍對景福派出所狂轟八槍，當時所內的四名執勤員警聽到接連槍響嚇了一跳，隨後衝出門查看發現楊嫌已駕車逃逸，當下通報實施攔截圍捕，派所大門滿是彈孔，還好值班台設有防彈玻璃阻擋，員警躲過一劫，也慶幸當下好險沒有洽公民眾，否則恐遭流彈波及。

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值班台有防彈玻璃 員警躲過一劫

桃園市長張善政昨天表示，將加強員警訓練、配備及安全值勤環境；桃園市警察局長吳坤旭指出，基隆八堵所事件發生後，警方已對駐地派出所環境安全進行調查，同時研擬改善措施。

桃園市警局指出，經對各駐地有無安全防護或防撞措施及措施不足進行盤點，統計勤務駐地正門在一樓共有一○二處，其中，門口設有超過四階梯者廿三處、三階梯以下四十九處、無階梯平面或緩坡卅處，其餘為駐地不在一樓共有七處。

警察局表示，前述勤務處所三階梯以下或無階梯平面、緩坡者共七十九處，經評估需強化安全措施，目前規畫強化硬體阻隔設施，例如門口放置紐澤西護欄、防撞立樁、防撞桶、車阻柱，或值班台設置防護盾、鋼樑、固定架等，並採增設平臺階梯、加強縱深、停車空間規劃等措施；另也規畫提升安全防護機制，如依各勤務處所正門前狀況、周邊車道動線增設警示設施，像是監視器、偵測感應警報器等。

桃市警局表示，在評估建置範圍、項目、數量及預估經費後，將優先向警政署爭取經費，儘速於今年籌措經費完成採購、建置，強化各駐地安全防護，同時也要求執勤同仁提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變。

桃園警分局景福派出所前夜遭掃射8槍，大圖為槍戰現場，涉嫌開槍的楊景隆落網時被警方卸下身上的防彈背心，露出全身刺青。 （記者余瑞仁攝） 桃園警分局警員蔡淳宇警專39期畢業，22歲、從警僅1年半，爸爸也是警察。（記者鄭淑婷翻攝）

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