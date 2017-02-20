他罵超商店員三字經 竟掰：「對著沒有看到的人在罵」

2017-02-20 21:59

〔記者王定傳／新北報導〕新北市翁姓男子去年8月間到一家超商結帳完後，又想買菸，但店員已幫後面一名顧客結帳，要他等等，翁男竟暴怒飆罵三字經，事後還辯稱：「我對著沒有看到的人在罵，因為我產生幻覺」，新北地院依公然侮辱罪，判他拘役30日，可上訴。

本案發生於去年8月3日早上7時許，店員回憶，當時翁男先買綠茶結完帳後，她接續幫另一位客人結帳，但翁男突然說還要香菸，還說：「明明我先來，為什麼幫另一位客人結帳？」

店員請翁男稍等，因若要再買，也要排隊，翁男暴怒說東西不要了，接著走出店外，過了30秒後，再走進店內飆罵。

審理時，翁男否認犯行，竟瞎掰說：「我對著沒有看到的人在罵，因為我產生幻覺」法官斥責他未知尊重他人之名譽法益，實不足取，且他無視司法追訴，曾當庭說「如果承審法官判我無罪，我也不會告店員誣告」，判拘30日。