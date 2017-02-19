精障女誤認人民保母當爸 這句話…讓她放手

2017-02-19 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名25歲患有精神障礙的胡姓女子，因為忘記吃藥，下午在新屋區的小吃店用餐後，忘記自己姓名、住址，胡父到場時，胡女硬是不肯回家，楊梅警分局新屋分駐所副所長蔡坤德、警員游博安獲報以暖男之姿牽著胡女的手，讓她乖乖坐上警車回家。

胡女回到家之後，拒吃醫院開的藥物，蔡坤德在旁靈機一動勸說「那是維他命」，見胡女乖乖把藥吞下，心想任務結束要返所，未料，胡女突然抓住他的手嚷嚷說：「爸爸不要放下我」，不肯讓他離開。

蔡坤德急中生智只好哄她說「爸爸先去抓壞人，妳在家乖乖等爸爸回來喔！等一下就回家了」，此刻胡女才揮揮手跟他說掰掰，結束讓他哭笑不得的為民服務案件。