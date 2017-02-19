| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林園區深夜飄作噁化學氣味 居民疑工業區肇禍
 首頁 > 社會

精障女誤認人民保母當爸 這句話…讓她放手

2017-02-19  23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名25歲患有精神障礙的胡姓女子，因為忘記吃藥，下午在新屋區的小吃店用餐後，忘記自己姓名、住址，胡父到場時，胡女硬是不肯回家，楊梅警分局新屋分駐所副所長蔡坤德、警員游博安獲報以暖男之姿牽著胡女的手，讓她乖乖坐上警車回家。

胡女回到家之後，拒吃醫院開的藥物，蔡坤德在旁靈機一動勸說「那是維他命」，見胡女乖乖把藥吞下，心想任務結束要返所，未料，胡女突然抓住他的手嚷嚷說：「爸爸不要放下我」，不肯讓他離開。

蔡坤德急中生智只好哄她說「爸爸先去抓壞人，妳在家乖乖等爸爸回來喔！等一下就回家了」，此刻胡女才揮揮手跟他說掰掰，結束讓他哭笑不得的為民服務案件。

廣告
  • 精障女誤認人民保母當爸，不肯放手。（記者李容萍翻攝）

    精障女誤認人民保母當爸，不肯放手。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：精障女誤認人民保母當爸 這句話…讓她放手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.