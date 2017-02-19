北市農會傳賄選 涉案會員送茶葉仍落選

2017-02-19 20:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕全國各地農會會員代表今天投開票選舉，台北市發生疑似賄選案，74歲張姓候選人上午8時許在木柵市場，拿了一盒茶葉交給另名張姓會員，被附近另名高姓候選人發現，報警處理，警方稍後聯繫該名張姓候選人到案說明，張男雖否認賄選，仍被依賄選罪嫌函送檢方偵辦，這也是台北市農會選舉發生的第一起賄選案。

不過此次賄選案並不影響大局，該地區農會木柵小組需選出6名代表，有7人參選，唯一落選的就是涉及賄選案的張姓參選人，他連稱自己無辜，當時只是拿茶葉給朋友泡，不知這樣竟涉賄選。

據指出，今天只是選出農會會員代表，3月5日前，陸續會選出各區理、監事及聘總幹事，並在4月選出農會理事長，這才是農會選舉重頭戲，檢警仍持續監控各地選情。