上牛排館打烊 他竟要店長陪到凌晨2點

2017-02-19 21:29

〔記者王定傳／新北報導〕新北市周姓男子今年1月21日9點03分，跑到一間牛排館準備用餐，但牛排館9點就打烊關門，周男晚了3分鐘沒法吃，竟堅持用餐，還要店長坐在旁邊陪到凌晨2點，店家報警，新北地院依違反社會秩序維護法中的藉端滋擾公司行號，裁定罰鍰900元，可抗告。

警方調查，今年1月21日，周男約在晚間9點03分走進牛排館，但店家9點就打烊，周男晚了3分鐘，店長以牛排館已經打烊，正在打掃，請周男離開，但周男堅持用餐，還要求店長坐在他旁邊，陪伴到凌晨2點。

店家報警，周男否認有滋擾行為，不過，法官不採信，認定他以此滋擾公司行號，裁定罰鍰900元。