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男經理女部屬被捉姦 正妹辯：因靈異體質無法獨處

2017-02-17  18:33

〔記者楊國文／台北報導〕知名保險公司吳姓經理與長相甜美的林姓女部屬過從甚密，還以搭便車藉口，載林女南下參加喜宴，不料2人被同為保險公司同事的吳妻據報捉姦，怒控2人有姦情並求償，林女卻辯稱「有靈異體質」，獨處旅館恐懼不安，2人才同房過夜，並無姦情，高等法院認定吳男2人有親密交往事實，今判應連帶賠償吳妻40萬元。可上訴。

判決指出，吳男雖然是保險公司經理，年薪200多萬元，但吳妻雖為公司業務員，業績嚇嚇嚇叫，年薪比吳男還多出100多萬元，但2人因個性不合，時常有爭吵、不合。

吳男因和林姓正妹部屬時常牽手散步，甚至相約出遊，幾乎已傳遍保險公司，吳妻知悉後，聘請徵信社蒐證跟蹤。

104年5月30日，吳男告訴吳妻將到高雄出差，卻偷偷載林女同行，隔天上午，吳妻獲報吳男2人同宿在嘉義旅館房間，立即趕往捉姦，並報警處理，雖未當場查獲2人有通姦行為，但吳妻以2人整晚同宿一房，加上室內發現使用過的護墊、床單和浴巾等物，指控他們應有性交行為，向2人求償應連帶賠償200萬元。

吳男和林女否認通姦，吳男指駕車順道載林女南下，並陪同她辦理入房手續和吃飯，乃一般朋友的社交相處，隨後即離去，林女則表示，因她有「靈異體質」，獨處旅館恐懼不安，才聯絡吳男返回旅館協助，又因房間不足，2人才會同房，但她強調，她睡床上、吳男睡沙發，並無姦情。

高等法院指出，已婚的吳男竟和林女不顧外界眼光，數度出遊，還牽手散步，兩人還搭肩、牽手，舉止甚為親密，已經與男女朋友無異，甚至入宿旅館單一房間過夜，破壞吳妻的婚姻情節重大，今判決吳男2人應連帶賠償吳妻40萬元。

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  • 保險公司吳姓經理和林姓女部屬同宿旅館房間被吳妻捉姦，林女辯稱「有靈異體質」，獨處旅館恐懼不安，2人才同房過夜。（情境照）

    保險公司吳姓經理和林姓女部屬同宿旅館房間被吳妻捉姦，林女辯稱「有靈異體質」，獨處旅館恐懼不安，2人才同房過夜。（情境照）

  • 保險公司吳姓經理和女正妹部屬同宿旅館房間被吳妻捉姦，高等法院今判吳男兩人應連帶賠償吳妻40萬元。可上訴。（記者楊國文攝）

    保險公司吳姓經理和女正妹部屬同宿旅館房間被吳妻捉姦，高等法院今判吳男兩人應連帶賠償吳妻40萬元。可上訴。（記者楊國文攝）

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