悲劇！妻趁夫外出 攜7歲女兒浴室燒炭 送醫急救

2017-02-17 17:46

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午4時許，新北市中和區國光街189巷內驚傳燒炭案件，警方趕抵現場後，發現37歲周姓女子帶著7歲女兒在自家二樓浴室內燒炭，已無明顯生命跡象，已送醫急救，警方目前已拉起封鎖線調查。

警方初步調查，周女與何姓丈夫、婆婆以及7歲女兒同住透天厝，何男從事塑膠射出業，今日因為工作外出，周女疑似趁老公外出時，帶著女兒再浴室燒炭，初步並未發現遺書，但警方在馬桶蓋上發現一隻手機及平板，目前已拉起封鎖線，並請鑑識小組到現場。

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