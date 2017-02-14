稱司機休息2天遭打臉 旅遊公會改口：資料有誤

2017-02-14 21:30

〔記者陳紜甄／台北報導〕今早旅遊公會發言人李奇嶽陪同蝶戀花旅行社負責人周繼弘，召開記者會向家屬致歉。不過，李奇嶽表示，司機康育薰出發前，已休息2天，並且停留景點時，有空閒休息，否認外界質疑司機超時過勞的說法。然而，今天下午，司機姊姊康麗玲出面表示打臉，康育薰出發前2天還開車到合歡山，說旅行社人員亂講話。接著，媒體紛紛報導該新聞。

看到今晚媒體報導，「責任推給往生者？ 肇事司機姐：蝶戀花躲得過嗎？」，李奇嶽今晚向本報改口澄清，事情發生太突然，今早開記者會前，閱讀的資料太多而且混亂，來不及拿到正確資料。他並表示，司機出發前2天有無休息，最後還是以警方資料為主。