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太冷關窗洗澡 北市星、港9遊客一氧化碳中毒送醫

台北市凌晨發生一氧化碳中毒案件，4名新加坡遊客覺不適送醫。（記者姚岳宏翻攝）

2017-02-12  06:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕強烈寒流來襲，台北市凌晨接連發生兩起一氧化碳中毒事件，導致借助友人家的新加坡及香港共9名遊客身體不適送醫。

凌晨1時許，台北市信義區光復南路巷內公寓5樓，有4名自稱借助友人家的新加坡遊客，因天冷洗澡時緊閉門窗，但因熱水器裝在加窗陽台，疑因通風不良導致一氧化碳中毒，4人覺頭暈不適自行打119求助，消防員到場先引導他們到戶外通風處，後送醫院診治，幸均無大礙。

隔沒多久，台北市和平東路三段一棟公寓，另有4女1男共5名香港籍旅客，也是因洗澡時門窗緊閉，5人覺不適報案求助，救護車將5人送醫，也均無大礙。消防員檢測兩屋內，發現均殘留一氧化碳數值約40ppm，疑都是洗澡時門窗緊閉，導致通風不良。

台北市消防局提醒，「再冷也要開一扇窗」，天冷使用暖爐及熱水器要注意通風，如熱水器裝在加窗陽台，更要選擇「強制排氣」熱水器，避免因通風不良導致一氧化碳中毒，民眾如覺得頭暈、想吐等不適症狀，應立即打119求助。

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  • 台北市凌晨發生兩起一氧化碳中毒案件，包括新加坡及香港共9名遊客覺不適送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市凌晨發生兩起一氧化碳中毒案件，包括新加坡及香港共9名遊客覺不適送醫。（記者姚岳宏翻攝）

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