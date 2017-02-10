台東長槍怪客暗夜射擊毛小孩 警揪兇

2017-02-10 17:16

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市郊最近出現1名長槍怪客，暗夜騎乘機車見狗就射殺，至少造成2隻毛小孩死亡、1隻受傷，惡行「全都錄」，民眾心惶惶咒罵沒天良，期盼警方儘快揪兇；台東警分局永樂所所長陳敬吉表示，已調閱沿線監視器，目前已鎖定1名特殊對象，會在最短時間內通知到案。

住在東大附設特教附近的王姓飼主，一早起床發現飼養的4隻毛小孩中，1隻白色狗狗腿部受傷鮮血直流，趕緊送醫急救，照了X光赫然發現狗狗遭槍擊，傷口裡還殘留著1顆鉛彈，獸醫師旋即開刀取出。愛犬遭不明人士槍擊，王姓飼主返家後立刻調閱住家監視器，發現是1名長槍怪客暗夜行兇。

兇嫌犯案時間在凌晨2點多，頭戴全罩式安全帽，見狗狗聽聞機車引擎聲響走出圍籬，二話不說拿起踏板長槍連開4、5槍，隨後加速逃離。附近居民說，除了王姓飼主的狗狗受害，農曆年期間也有2隻狗半夜被攻擊，腹部中彈死亡，長槍怪客神出鬼沒，倘若目標是人，後果不堪設想。

陳敬吉表示，目前已鎖定1名特定對象，身材魁梧年約30幾歲，犯案長槍研判具有殺傷力，應是由瓦斯鋼瓶改造，已調閱沿線監視器，望能在最短時間內將犯嫌通知到案，維護民眾權益。縣農業處則表示，犯嫌己違反動物保護法，可處1萬5000元到7萬元罰款，如造成狗死亡，更可處10萬元到100萬罰金，並處1年以下徒刑。

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