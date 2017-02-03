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噁心校車導護員 偷親女學生發出「啾啾」聲

2017-02-03  10:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市某學校校車隨車黃姓導護人員，涉嫌在校車上對一名重度智障女學生毛手毛腳，不僅連續兩天撫摸女學生大腿，還大力親吻對方臉頰，發出「啾啾」聲響，同車照顧另名學生的印尼籍外傭坐在車後看到，怒向學校檢舉，新北地檢署今依趁機猥褻罪嫌將他起訴。

起訴指出，104年10月22日，負責坐在女學生旁照顧的黃男，趁幫女學生調整椅背時，親吻女學生多次，坐在後方、同車照顧另名學生的印尼籍外傭聽到「啾啾」聲響，好奇黃男「為何要親女同學？」返家向雇主反應，雇主建議她拍照存證。

翌日放學，外傭先上校車安頓好雇主兒子，然後故意坐女學生旁邊，不料黃男一上車，就喝斥她坐到校車後方，黃男繼續坐在「老位置」，對女學生上下其手。

外傭急得立馬拿出手機拍照存證，沒想到雇主正好打電話而作罷，事後她告知學校老師，老師立刻報警處理，10月15日才去上班的黃男，工作不到10天就被開除。

黃男承認有稱讚過女學生可愛跟摸她臉頰，可能因幫對方調整座位椅背時，有「不小心」碰到她大腿，否認有親吻或偷摸對方大腿行為。

但檢方調閱校車內監視器畫面發現黃男惡行，女學生母親也證稱詢問女兒後發現確有此事，因此不採信黃男供詞將他起訴。

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  • 新北地檢署辦公大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署辦公大樓。（記者陳慰慈攝）

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