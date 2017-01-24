樂陞案》許金龍移審北院 辯：士可殺不可辱

2017-01-24 18:09

［記者張文川／台北報導］台北地檢署今偵結樂陞科技併購案，起訴樂陞董事長許金龍等10人，台北地院承審法官下午召開移審庭，接押唯一在押被告許金龍，許金龍全盤否認犯罪，辯稱樂陞是他傾家蕩產救回來的公司，會負起公司的責任，但「士可殺、不可辱，不是我做的事不要賴到我頭上」！

北檢認定許金龍涉7大犯罪事實，罪名包括證交法特別背信、非常規交易、財報不實、證券詐欺、內線交易、操作股價、刑法背信、業務侵占、商業會計法等罪，獲利逾40.7億餘元，檢方向法官具體求刑30年。

許金龍庭訊時滔滔不絕為自己辯護，一口氣連講2小時40分鐘，喝乾一瓶礦泉水，法官多次建議他講重點概要、別激動，還要他說慢一點，書記官來不及打字。

許金龍說，私募資金流通性低且有轉讓年限限制，沒有白癡會用不具流通性的私募股來套利；他找炒手楊瑞仁（改名楊博智），從未指示楊操作股價。

他說，前年8月他就向新北市調處備案說樂陞遭到股市禿鷹攻擊，他傾家蕩產救回樂陞，到處找金主、丙墊投入資金，就是不想讓禿鷹得逞，也因募集資金困難，募集時有被騙、破局、金主縮手的風險，他沒動機、理由發動詐欺的公開收購，他還指責檢方對於他的解釋當做馬耳東風，起訴推論像「三級跳、撐竿跳」跳躍思考羅織他入罪。現仍庭訊中。