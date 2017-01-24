饒河夜市旁藏職業賭場 警採口袋戰術逮26人
2017-01-24 15:10
〔記者鄭景議／台北報導〕距離除夕只剩3天，職業性賭場越賭越兇，松山分局松山派出所經過布線查緝，今（24）日凌晨1時成功於松山區塔悠路附近某公寓大樓，查獲天九牌職業性大賭場，逮捕67歲的莊姓賭場主嫌、工作人員2名及賭客共多達26人，賭資新台幣19萬8,000元、抽頭金3萬8,300元、籌碼61萬1,000元及天九牌2副等各式賭具。
警方表示，該職業賭場位處熱鬧的饒河街夜市旁住商混合公寓，出入口僅一處前門，警方先在門口派員堵住，並利用鋁梯，由公寓後方3樓窗戶進入賭場，進去後驚見40坪的公寓內，竟塞了20多人，賭客見警察到來四處逃竄，但唯一的出入口已被警方守住，賭客見無路可退，只好乖乖束手就擒。
據了解，該賭場就在夜市入口附近，試圖利用夜市人潮眾多，混淆警方視聽，且看守嚴密，除了在公寓門縫處塞上隔音泡棉、窗戶蓋上黑布，四周更有多支監視器，唯一的出入口也有員工把風，但警方早已掌握線報，觀察賭場多日，因此得以一舉查獲。
警方衝入賭場後，有一名68歲的賭客宣稱自己看到警察會緊張、高血壓，於是送醫救治，不過到醫院量血壓後，即發現血壓「迅速的降了下來」，於是一起帶回分局作筆錄。
莊嫌辯稱，賭場是第一日營業，不過警方觀察多日，認為賭場早就不時在營業，有賭客被逮後供稱，在這處賭場陸續輸了上百萬，更證實這賭場早有營業；警方訊後將莊嫌及2名工作人員依刑法賭博罪移送士林地檢署偵辦，並將其餘23名賭客依社會秩序維護法裁罰。
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