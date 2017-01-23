命命不等值！ 晶華酒店摔死貴客恐賠鉅金....

2017-01-23 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允昨晚在晶華酒店樓梯摔倒，今早不幸逝世，突如其來的噩耗震驚各界。有律師指出，晶華酒店的樓梯不符合相關法令的規定，而不幸摔死的辜成允是舉足輕重的一位「大人物」，基於法律上「命命不等值」，晶華酒店未來恐會被判鉅額賠償金。

林智群律師在臉書上PO文分析，辜家可向晶華酒店提告，而是否判賠的關鍵為樓梯的設置有無違法之虞。根據《建築技術規則建築設計施工編》第36條：「樓梯內兩側均應裝設距梯級鼻端高度七十五公分以上之扶手，但第三十三條第三、四款有壁體者，可設一側扶手，並應依左列規定：一、樓梯之寬度在三公尺以上者，應於中間加裝扶手，但級高在十五公分以下，且級深在三十公分以上者得免設置。二、樓梯高度在一公尺以下者得免裝設扶手。」

林智群表示，晶華酒店的樓梯寬度明顯超過3公尺，雖然樓梯深度不明，可是每級樓梯高度明顯高於15公分，依法是要加裝中間扶手，可是該處卻沒有裝設中間扶手，家屬若求償，晶華酒店恐難逃賠償之路。

有網友提問：「實際判賠的求償金額，會因為往生者的身分或地位，而有所不同嗎？」林智群表示：「會！」他解釋，不同身分地位者的賠償金額一定不一樣，光是精神損失就不一樣，更指出：「我們以為人人平等，其實現實上是命命不等值。」