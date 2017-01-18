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疑一氧化碳中毒 北市一家4人送醫

2017-01-18  05:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市延平北路六段民宅今天凌晨發生住戶疑似一氧化碳中毒，4人送醫，消防人員初判，可能是使用熱水器，通風不良所致，詳細原因仍需進一步釐清。

《蘋果日報》報導，凌晨零時左右，15鐵鐘姓少女在浴室洗完澡後，50歲母親邱婦覺得頭暈想吐，2個弟弟分別為11歲、13歲也感到不適，隨即打119求援，送醫後均無大礙。消防人員發現，熱水器雖裝設在陽台，但陽台的鐵窗有加裝鐵片，可能導致通風不良。

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2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
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