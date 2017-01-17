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索賄還告週刊誹謗 林益世誣告遭判8月徒刑

2017-01-17  14:44

［記者黃捷／台北報導］前行政院秘書長林益世2012年遭壹週刊爆料收賄，他起初否認犯行，還反告壹週刊誹謗，但林益世後來改口承認收賄，一審、二審皆被判刑，士林地檢署因此另依誣告罪起訴，士林地方法院今日判他8個月徒刑，可上訴。

壹週刊踢爆林益世收受6300萬、索討8300萬賄款，林當時與擔任其律師、時任國民黨首席發言人的賴素如召開記者會，指壹週刊報導不實，2人並控告週刊加重誹謗，但林接受特偵組偵訊時卻承認收賄，賴素如後來也因涉貪被收押。

壹週刊認為林益世涉貪屬實，卻還大動作提告誹謗，認商譽受損而提告，貪污案目前雖仍上訴中，但因一審、二審皆認定林有索賄行為，週刊爆料確有憑據，士林地院今依誣告最判林8個月徒刑。

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  • 2012年前行政院秘書長林益世遭壹週刊踢爆涉嫌收賄，控告壹週刊加重誹謗，士林地方法院今日判他8個月徒刑，可上訴。圖為士林地院位於內湖區的民事庭大樓。（資料照，記者陳恩惠攝）

    2012年前行政院秘書長林益世遭壹週刊踢爆涉嫌收賄，控告壹週刊加重誹謗，士林地方法院今日判他8個月徒刑，可上訴。圖為士林地院位於內湖區的民事庭大樓。（資料照，記者陳恩惠攝）

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