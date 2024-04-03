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基隆民宅深夜大火！違停影響救災 母女1死1傷

消防隊員抵達現場搶救時，火勢已全面燃燒。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員抵達現場搶救時，火勢已全面燃燒。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/03 05:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局2日深夜11時40分接獲民眾報案指出，位於東信路258巷一處民宅傳出火警。消防局立刻派員前往查看，發現現場為一處木造房上方加蓋鐵皮屋，一名40多歲劉女子嗆傷倉皇逃出，其嚴姓母親則受困屋內。消防隊員迅速噴灑泡沫灌救，但進屋查看時，嚴婦已經無生命跡象身亡。起火原因則待火災調查科人員採證後，進一步釐清。

基隆市消防局接獲鄰居報案後，立刻派遣第一大隊、信義、信二、仁愛、中山、安樂、七堵共計17車42人，前往現場搶救，副局長翁藝瑛也趕往現場指揮調度；但因深夜巷弄內違停車輛較多，嚴重影響救災速度，消防車只能拉長水線，進行搶救。

消防隊員抵達時，接觸到嗆傷逃出的劉女，隨即派遣救護人員安排她就醫，根據傷者表示，其70歲母親仍在屋內；隊員們加快腳步搶救，無奈火勢延燒，兩層樓的屋子一度全面燃燒。

救災人員雖迅速將火勢壓制並撲滅，但因屋內屬於木造隔間，發現嚴婦時已無呼吸、心跳，當場身亡。

現場救災人員指出，該屋為一樓加蓋疑似貨櫃屋在二樓的建築，因屋內全是木造隔間，導致火勢猛烈，起火原因則由火災調查科人員採證後釐清。

鄰居則表示，嚴婦可能因為罹病無法於第一時間逃出，先前也有聽說該屋曾發生火警。

消防隊員進入屋內灌救。（記者吳昇儒攝）

消防隊員進入屋內灌救。（記者吳昇儒攝）

消防隊員進入屋內灌救。（記者吳昇儒攝）

消防隊員進入屋內灌救。（記者吳昇儒攝）

火災調查科人員前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

火災調查科人員前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

消防隊員進入屋內搶救嚴婦時，發現她已經明顯身亡。（記者吳昇儒攝）

消防隊員進入屋內搶救嚴婦時，發現她已經明顯身亡。（記者吳昇儒攝）

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