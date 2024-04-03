整天狂吹冷氣、打遊戲 不帶遲緩兒就醫釀死 夫妻都判關

中部一對夫妻不願將發展遲緩且被嚴重燙傷的四歲兒子送醫，導致身亡、最高法院維持一、二審見解，依遺棄致人於死罪各判刑七年六月、七年二月，全案定讞。（資料照）

2024/04/03 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕中部一對經濟拮据的夫妻，狂吹冷氣打網路遊戲，卻不願將發展遲緩且被嚴重燙傷的四歲兒子送醫，導致身亡。最高法院維持歷審見解，考量這對夫妻坦承大部分犯行，依妨害發育罪各判得易科罰金之刑四月、五月，再依遺棄致人於死罪各判刑七年六月、七年二月，全案定讞。

遺棄致人於死 各判七年六月、七年二月

這對夫妻於二○一三年六月結婚，第二個兒子是早產兒，自幼有發展遲緩現象，然夫妻經濟並不寬裕，卻在家整天開冷氣、打遊戲，每期電費都破萬，也不願面對兒子是遲緩兒的問題，僅帶兒子到醫院打疫苗，即便醫院透過醫囑要家長積極追縱檢查，並開立檢查單，夫妻仍未帶兒子尋求醫療專業協助。

請繼續往下閱讀...

二○一八年十一月十七日，兒子趁父母不注意，自淋熱水燙傷；母親發現異狀查看，仍未將全身約卅％面積燒傷的兒子送醫，僅擦拭藥膏，並以繃帶包裹雙手；期間，父親一度說要報一一九，被太太以沒有醫藥費為由制止。

因大面積燒燙傷休克才送醫 仍宣告不治

十九日凌晨，母親見兒子因大面積燒燙傷引起休克，才要孩子的爸幫忙CPR並叫救護車，但到院急救仍宣告不治。判決說，當時已四歲的兒子，身材如同一歲六個月的男童，身高僅八十五公分、體重十二公斤。

最高法院維持一、二審見解，指這對夫妻在案發時尚未山窮水盡，卻一錯再錯，導致本來具有無限可能的年輕新生命因而殞落，但考量夫妻坦承大部分犯行，且尚有三個幼兒待撫育，依法分別判刑確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法