泰源監獄爆縱放殺人犯 灌水4囚分數假釋 遭檢舉

泰源監獄遭檢舉，指輔導員灌水4囚分數假釋，遭檢舉。圖為台東縣泰源監獄崗哨。 （資料照）

2024/04/03 05:30

兩人撤銷假釋 返監執行

〔記者吳政峰、王定傳／綜合報導〕台東縣泰源監獄一名李姓輔導員，二○二○年間未按累進處遇核分規範，核予四名受刑人錯誤分數，使其能夠假釋出監。法務部矯正署昨日指出，李員違失情節重大，恐涉刑責，已移送台東地檢署偵辦，另記過兩次調職。此外，其中兩人已撤銷假釋，返監執行，一名吳姓受刑人已由地檢署通知到案執行，另一人則已執行期滿。

矯正署︰李員違失情節重大 恐涉刑責

監察院一月接獲檢舉，指犯下殺人案、被判無期徒刑的受刑人吳哲銘，在監「作業分數」只有○‧七分，卻被灌水到滿分四分，加上「教化分數」、「操行分數」後，總分達十一‧八分，通過提報假釋的九分門檻，二○二一年出獄。

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矯正署接獲監察院通報，認全案違失重大、恐涉刑責，通報法務部及廉政單位，並依部長蔡清祥指示，偕同政風人員徹查泰源監獄，發現李員自二○二○年十一月至二○二三年一月任職期間，未按累進處遇核分規範，核予吳男錯誤分數，使其未符假釋要件，卻仍假釋出監，現已撤銷吳男假釋許可，由地檢署通知到案執行。

矯正署另全面清查李員承辦的假釋案件，發現除吳男外，尚有三名受刑人分數錯誤，其中兩名已撤銷假釋回監執行，並修正分數及縮刑日數，第三名雖因作業分數登載錯誤，但綜合其他評量項目，仍符合假釋要件，且出監時執行率逾九成，現已完成保護管束服刑期滿。

李員記過兩次 時任主管申誡兩次

矯正署指出，泰源監獄三月廿日召開考績委員會，分別核予李員記過兩次及時任主管申誡兩次，現由矯正署從嚴審議中；另調整李員勤務，不許再辦理假釋業務，全案資料亦移送東檢偵辦，追究刑事不法責任。東檢說明，一月間接獲檢舉，已向泰源監獄調取資料，釐清全案是否涉及人謀不臧，目前仍在調查中。若李員涉貪污治罪條例的收賄違背職務罪，最重可處十年刑。

警方昨拘獲吳男 現由法院審查中

新北地檢署昨指揮警方至吳男住處送達撤銷原許可假釋處分及執行傳票，但未遇吳男，承辦檢察官考量吳男所犯是殺人重罪、刑期為無期徒刑，有可能逃亡，簽發拘票交警方執行，警方昨已拘獲吳男，但他不服向新北地院聲請提審，現由法院審查中。

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