空歡喜一場！婦持友人卡抽中汽車 提告敗訴

莊姓婦人持友人的百貨公司集點卡消費，意外抽中價值62萬元的汽車，引起兩人糾紛。（資料照，記者吳昇儒攝）

2017-01-16 13:34

〔記者楊國文／台北報導〕空歡喜一場。莊姓婦人持友人的百貨公司集點卡消費，意外抽中價值62萬元的汽車，不滿游姓女友人自行申請補發新卡領獎賣車後，僅願意分給18萬元而提告，高等法院審理認定該汽車以44萬元賣出，扣稅後剩36萬元，莊婦獲得一半錢屬合理，今判她敗訴確定。

莊姓婦人在103年10月底赴遠東百貨消費1萬多元，並以借用游姓女友人的集點卡（HAPPY GO卡）登記抽獎，幸運抽中汽車一部，價值62萬9000元。游姓女友人知悉後，謊稱集點卡遺失，並重新申請補發新卡後，兌獎將該車領走，後來以44萬元將汽車賣掉。

莊婦持卡兌獎被拒，認為她是實際持卡人，且是實際消費者，車輛得獎人應該是她，而非游女，對游女提起「返還不當得利」訟訴。

游女指稱，因莊婦希望享有折扣，及在不同特約商店累積點數，才同意借用集點卡給她，兌換的贈品歸她，至於獎部份未約定，她願意將出售車的款項扣稅後，由兩人平分，但莊婦不願意。

一審認定，汽車為陽春款，以8折價的44萬多元被收購符合行情，扣稅7萬6435元後，剩下36萬3565元，判友人應支付一半款項18萬多元給莊婦，但莊婦仍認為車子是她的，上訴高等法院，要求友人應給予該車價值62萬多元，等於須再給付44萬多元。高等法院審理認為莊婦上訴無理由，今判她敗訴確定。